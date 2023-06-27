تحدث حاج باكستاني بعفوية وصدق عن جهود القيادة الرشيدة والتنظيم غير المسبوق والخطة التشغيلية المحكمة التي وضعتها المملكة؛ لتيسير مناسك الحجاج بسهولة ويسر .

وقال الحاج الباكستاني لقناة الإخبارية :” والله العظيم يا حكومة السعودية، كل شيء في الحج انتظام، في الباصات والطرقات وكل شيء، وأنا مبسوط .”

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدنى رفعت درجة الاستعداد فى مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال نشر فرق المسح الوقائى لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية فى الخيام وتفقد المخارج والممرات، بالإضافة إلى جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود المليونية فى عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها.