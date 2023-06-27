أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه لا يفكر في رئاسة نادي الأهلي المصري لكرة القدم.

وأوضح ساويرس أنه مشغول بأعماله الخاصة، بالإضافة إلى أنه يريد تخفيض عدد ساعات عمله، وهذا يتنافى مع طبيعة رئاسة الأهلي، والتي تحتاج إلى التفرع والمجهود الكبير

وأفاد في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، بأنه ليس لديه نية للترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي، لأسباب عديدة.

وأضاف : “المنظومة الرياضة كلها غلط، لأنها مش متخصصة، لازم يتم طرح الأندية والناس تنزل تشتري أسهم في الأندية اللي بتشجعها، ويبقى في جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة، وتحاسبه”.

ومن جانبه، أشار ساويرس إلى أنه أهلاوي وسيشجع النادي الأهلي إذ التقى في مواجهة نادي زد الصاعد في الدوري الممتاز .