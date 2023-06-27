نالت الأكلات الشعبية السعودية اعجاب الحجاج خلال استضافتهم بمكة المكرمة بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية.

حيث تصدرت الكبسة السعودية قائمة الإعجاب من قبل عدد كبير منهم، مؤكدين أن الكبسة تعد الأشهر بين الأطباق التي قدمت لهم بمختلف أنواعها.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم للفريق القائم على إعداد الضيافة، معتبرين أن ما تقدمه المملكة من جهود جبارة ومن ضمنها تقديم الأكلات السعودية الشعبية وعلى رأسها الكبسة، فضلا عن حسن الاستقبال، يعد إبرازًا للثقافة السعودية المتفردة من خلال موسم الحج.

وقال حاج مصري عندما سُئل عن أفضل الأكلات التي أحبها في المملكة:” طبعًا الكبسة، ماشاء الله حاجة جميلة جدًا “، مقدمًا شكره لقادة المملكة على اهتمامهم بضيوف الرحمن .

بينما قال حاج آخر :” أن الأكلات السعودية الشعبية جميلة، وخاصة الملوخية والكبسة بالدجاج.”