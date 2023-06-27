أكد تسريب صوتي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه احتفظ بوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه في البيت الأبيض رغم أنه أنكر ذلك في جلسة محاكمته.

وسجل التسريب في اجتماع عقد في عام 2021 وبين أن ترامب احتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع «البنتاغون» بشأن ضربة محتملة لإيران، وكان الاجتماع يناقش الاحتفاظ بوثائق لم يرفع عنها السرية.

وكشف التسجيل الذي بث للمرة الأولى على قناة «سي إن إن»، اليوم ( الثلاثاء)، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءاً مهماً من الأدلة في لائحة اتهام المحامي الخاص جاك سميث لترمب بسبب سوء التعامل مع المعلومات السرية.

وأظهر التسجيل ومدته دقيقتان، كيف سخر ترمب ومساعدوه أيضاً من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بعد أن قال الرئيس السابق إن الوثيقة كانت «معلومات سرية».