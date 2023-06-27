نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاجة تركية في العقد السابع من العمر.

وتعرضت الحاجة لنزيف حاد نتيجة ارتفاع خطير في سيولة الدم مع وجود ورم في عنق الرحم.

ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة أنه تم استقبال الحالة بطوارئ الولادة والأطفال، حيث كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وتسارع في نبضات القلب، وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز تنفس الأكسجين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار.

وتم على الفور إعطائها العلاج اللازم وإيقاف النزيف باستخدام أحدث الأدوية المسيلة للدم، حيث استجابت الحالة وتكللت الجهود بالنجاح.