شدد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، على عدم التهاون في تطبيق أي عقوبات على شركات الحج والعمرة في حال التقصير بتقديم الخدمات للحجاج.

وقال وزير الحج والعمرة: “قمنا بإنشاء مركز خاص لمتابعة سير الحج”، مؤكدًا أن وزارة الحج حرصت على الاستعداد المبكر لحج هذا العام، لافتًا إلى أن حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة.