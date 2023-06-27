شدد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، على عدم التهاون في تطبيق أي عقوبات على شركات الحج والعمرة في حال التقصير بتقديم الخدمات للحجاج.
وقال وزير الحج والعمرة: “قمنا بإنشاء مركز خاص لمتابعة سير الحج”، مؤكدًا أن وزارة الحج حرصت على الاستعداد المبكر لحج هذا العام، لافتًا إلى أن حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة.
وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: لن نتوانى في تطبيق أي عقوبات على شركات الحج والعمرة في حال التقصير بتقديم الخدمات للحجاج#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/6pYDYnA6KG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
فيديو | وزير الحج والعمرة: قمنا بإنشاء مركز خاص لمتابعة سير الحج #بسلام_آمنين #يوم_عرفة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/mDgWnqmm9y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
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