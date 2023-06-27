قامت فتاة من سكان ولاية كارناتاكا الهندية، باختطاف عشيقها السابق بهدف ابتزاز الأموال منه.

وكشفت التحريات الأولية أن الشخص المختطف مهندس برمجيات يعمل في شركة تكنولوجيا المعلومات، وكانت عائلة الفتاة تعلم بعلاقتهما.

وتبين أن والد الفتاة كان يحضر لحفل زفافهما، بيد أنه قبل بضعة أسابيع تشاجرت الفتاة مع الشاب وانفصلا.

وخططت الفتاة لخطف المهندس، وطلبت منه دفع مبلغ 3 ملايين روبية، وعدم إخبار أي شخص بعلاقتهما السابقة، ثم أخذته في سيارة وتركته في شمال بنغالور.

وتقدم الشاب ببلاغ للشرطة التي اعتقلتها مع أحد شركائها.