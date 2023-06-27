غيب الموت اليوم حاجة مصرية أثناء أدائها مناسك الحج على جبل عرفات.

وتوفيت الحاجة المصرية صباح إبراهيم عبد السلام أثناء سجودها على جبل عرفات،

وتعد الفقيدة الراحلة من مواليد محافظة الشرقية، وتوفيت عن عمر يناهز 61 عاما، وسيتم دفنها في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بناء على وصيتها.

وكان جبل عرفات قد شهد أيضا اليوم وفاة حاج مصري يدعى فرج السيد، وكان أيضا من محافظة الشرقية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر عرفات، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة.

وأكدت الوزارة أن عملية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات تمت بيسر وسهولة حسب ما هو مخطط له؛ إذ شهدت الحركة المرورية انسيابية عالية.

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