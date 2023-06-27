أدى رجال الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، الصلاة في منشآة الجمرات في مشعر منى، مترقبون وصول الحجاج.

يأتي ذلك قبل أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام نحو مشعر منى، لرمي الجمرات.

يذكر أن الحجاج يتوجهون في أول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.