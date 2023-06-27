أدى رجال الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، الصلاة في منشآة الجمرات في مشعر منى، مترقبون وصول الحجاج.
يأتي ذلك قبل أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام نحو مشعر منى، لرمي الجمرات.
يذكر أن الحجاج يتوجهون في أول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
فيديو | "ننتظركم في منى لخدمتكم"..
رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشآة الجمرات في منى قبل أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام نحوه صباح الغد لرمي الجمرات#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/yJRjQyseNn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
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