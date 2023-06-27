طغت مشاعر من الإيمان والفرح على حجاج بيت الله من أداء مناسك الحج من مشعر عرفة، وذلك قبل دقائق من النفرة إلى مزدلفة.

وظهرت مشاعر الفرح على حاجتين في مشعر عرفة قبل دقائق من الذهاب إلى مشعر مزدلفة.

وكان حجاج بيت الله الحرام، ودعوا بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.