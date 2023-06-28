أوصى مشجع برازيلي بمنح أملاكه للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الوفاة

وقال المشجع المجهول في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية “أعشق نيمار. قصة حياته تشبهني تماما. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه اللله، وصحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي. … لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب”.

وأضاف المشجع البالغ من العمر 30 عاما أنه حاول دون جدوى منح ممتلكاته للدولي البرازيلي من قبل لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو ألي

جري”.