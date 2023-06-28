أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1444هـ، بمختلف مدن المملكة .

وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد في مدينة الرياض ستكون في تمام الساعة 5:21، وفي مكة المكرمة الساعة 5:56، وفي المدينة المنورة الساعة 5:50.

وتابعت أن صلاة العيد في مدينة الدمام الساعة 5:04، وفي مدينة نجران الساعة 5:46، وفي مدينة جازان الساعة 5:54، وفي بريدة الساعة 5:28، وفي أبها ستكون الصلاة الساعة 5:51، وفي تبوك الساعة 5:53، وفي حائل 5:35،

وأضافت أن صلاة العيد في عرعر الساعة 5:29، وفي الباحة الساعة 5:52، وفي سكاكا الساعة 5:35.