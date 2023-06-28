تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1444هـ، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر القوات بمكة المكرمة.

ووقف سموه خلال الزيارة على استعدادات القوات وجاهزيتها، والتقى بقادتها وكبار ضباطها المشاركين في مهمة الحج.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي خلال الزيارة جاهزية قوات الأمن الخاصة للإسهام مع زملائهم في الجهات الأمنية والعسكرية في تنفيذ الخطط الأمنية للحفاظ على أمن وراحة حجاج بيت الله الحرام.

رافق سموه رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

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