رافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر آخر مجموعة من الحجاج في نفرتهم نحو مزدلفة برفقة قيادات المنظومة عبر قطار المشاعر المقدسة للاطمئنان على انسيابية الحركة ومستوى الخدمات.

وتأتي جولة وزير النقل استمراراً لحرص قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن سلامتهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وآمان.

يجدر الإشارة إلى أن قطار المشاعر نقل في نفرة ضيوف الرحمن قرابة 300 ألف حاج.