سلطت وكالات الانباء العالمية الضوء عن الأمير هاشم بن عبدالله نجل الملك عبد الله ملك الأردن.

ويعد الأمير هاشم بن عبدالله من مواليد 2005 أي عمره ١٨ عاما وتقدر ثروته حوالي 100 مليون دولار تقريبًا وأطلقت

عليه أشهر عازب ملكي في العالم.

وكان الأمير هاشم قد أحدث ضجة وأثار الجدل خلال حفل زفاف الأمير حسين، إذ اشتهر أمير الأردن الصغير بعد حضوره الجذاب والأنيق ووسامته في حفل زفاف أخيه الأمير حسين، وخاصة عندما دخل برفقة الأميرة رجوة قصر زهران لعقد القران.

وفي وقت سابق ، حضر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة

يشار إلى أن العائلة الملكية في الأردن تواصل سلسلة الاحتفالات والأفراح، وذلك بعد حفل زفاف الأميرة إيمان وتخرج الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية والاستعدادات الكبرى لزفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين، ثم تخريج أصغر أفراد العائلة الأمير هاشم بن الحسين من المدرسة.