أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين تعاقده مع لاعب الوسط عوض خميس كأولى الصفقات المحلية، وذلك بعقد يمتد لموسم كروي واحد.

وبدأ خميس مسيرته الاحترافية مع نادي نجران عام 2010، وانتقل بعدها إلى صفوف النصر عام 2012 في نقلة نوعية بمسيرته، إذ حقق مع العالمي 4 بطولات منها لقبا دوري محترفين، وبطولة كأس ولي العهد، وبطولة السوبر ،وانتقل خلال موسم 2020 إلى الرائد وكانت بدايته متعثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي إلا أنه عاد بقوة الموسم الماضي وظهر في 27 مباراة قدم خلالها مستويات لافتة.