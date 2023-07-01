في أحد المساجد بالجزائر حدثت المعجزة الإلهية لشاب فقد بصره منذ عامين وهو يصلي ثان أيام عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن عبد العزيز بولاية تيارت، حيث استعاد بصره وهو ساجد أثناء الصلاة.

وقال الشاب المستعيد بصره :”أعاد الله بصري في ثاني أيام عيد الأضحى بينما كنت أصلي داخل المسجد وبعد أن فقدت الأمل في الشفاء”.

وأضاف :”ذهبت إلى المسجد مشيا لتأدية صلاة المغرب، وعندما وصلت بدأت في التسبيح منتظرًا لإقامة الآذان، ثم قمت للصلاة مع المصلين ورفعت يدي وأنا أدعي “الله يفرج”، ثم كبرت بعد الإمام وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، حتى شاهدت الأرضية المسجد”.

وتابع “لم استطع تصديق ما حدث فأمسكت بيد مصلي كان بجانبي، وظللت أنظر إليه ليقول إنني أرى.. سجد المصلون السجدة الثانية، في الركعة الثالثة وأنا مندهش ومذهول مما يحدث معي”.

وبعد انتهاء الصلاة التف المصلين والإمام حوله للتأكد من عودة البصر إليه، ليصبح حديث المصلين بعد تلك المعجزة.