يعتبر مخدر فلونيترازيبام من أغرب المخدرات التي عُرفت، حيث أن استعماله غير قانوني وفي السوق السوداء، ويعتبر أن روهبنول أقوى من فاليوم الذي يسمى روش في السوق السوداء.

ويستخدم المجرمون المخدر في تنويم الضحية للإغتصاب و أحيانًا الخطف، ويوضع في الماء و ليس له طعم أو لون أو رائحة و يسبب النوم العميق و تفقد الضحية الذاكرة مؤقتًا، حتى تكشف الجريمة بفحص البول للضحية .

وتصل مدة تخدير هذا المخدر لأكثر من 8 ساعات حسب كمية الجرعة، وتُبقي الإنسان غير قادر على فعل شيء طوال فترة تخديره، وقد يحدث فقدان شديد وكلي للذاكرة، ويكون المتعاطي غير قادر على إعادة تجميع الأحداث التي وقعت وهو تحت تأثير المخدر.

وتعرّضت ما يُقارب إحدى عشرة مليون امرأةٍ إلى الاغتصابِ في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تناول الكحول، أو المواد المخدرة.