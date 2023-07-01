أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، عن اندلاع النيران في حافلة وتحطمها؛ ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند في الساعات الأولى.

وذكرت الشرطة المحلية:” أن الحافلة كانت في طريقها من ناجبور إلى بونه عندما واجهت في حوالي الساعة 1:35 صباحًا حادثًا على طريق سمروديهي مهمراج السريع، وبعد ذلك اشتعلت النيران في خزان الحافلة”، مؤكدة أن أغلبية الضحايا توفوا .

وقال نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس، في تغريدة على “تويتر”:” أن 25 شخصًا قتلوا وأصيب ثمانية.

وأعرب رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن حزنهما، وأنهم سيدفعون تعوضات لدعم أسر الضحايا، بما يصل إلى 700 ألف روبية هندية (8500 دولار).