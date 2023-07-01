نجحت شركة Alef Aeronautics العالمية، في تطوير السيارة الأولى في العالم، للحصول على شهادة صلاحية لهذا النوع من وسائل النقل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وقالت شركة «آليف إيرونيتيكس»، في بيان:” أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مركبة من هذا النوع على تصريح طيران قانوني من الحكومة الأمريكية.”

وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا على صياغة سياسة ناظمة لمثل هذه المركبات وتفاعلها مع البنية التحتية الأرضية، لذلك تنطوي شهادة الصلاحية الممنوحة على قيود تحديد وجهات السفر في سيارة Alef

والجدير بالذكر أنه تم الكشف عن الطراز، الذي أطلق عليه اسم Model A للسيارة الطائرة، أكتوبر الماضي، وهي سيارة كهربائية بالكامل وقادرة على التحرك على الأرض وفي الأجواء بفضل إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.