أعلن معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم السبت عن عدد حملات الحج الوهمية التي تم ضبطها هذا الموسم، وعدد المخالفين.

وأوضح البسامي أن الجهات الأمنية ضبطت 17615 شخصًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم 9509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و105 حملات حجٍّ وهمية في مختلف مناطق المملكة.

كما تم القبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما بلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة 202695 شخصًا، وإعادة 128999 مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على 33 ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى يوم الجمعة 12/ 12/ 1444 هـ.

وأكد الفريق البسامي أن قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم.