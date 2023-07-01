أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم عن بدء إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”، والذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

ونبهت الهيئة إلى أن تطبيق طريقة هامش الربح ليس إلزامي، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

وحددت الهيئة أبرز الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، ومنها أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.