أعلنت ‏شركة رياضة المحركات السعودية، عن توقيع اتفاقية لمدة عامين تستضيف بموجبها ⁧‫المملكة الجولة الختامية لسباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك من “إيه دبليو إس”.

كما ستستضيف المملكة سلسلة جي تي 4 المدعومة من نادي “رافا” للسيارات كسباق دعم خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباقات بدءًا من عام 2024.

وقع الاتفاقية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وستيفان راتيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إس أر أو موتورسبورت” في حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا.