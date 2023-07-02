أوضحت الإعلامية المصرية لميس الحديدي حقيقة تصريحها بشأن الحج أونلاين عن طريق تقنية الميتافيرس أو تطبيق زووم

وقالت لميس الحديدي: “لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى والكامل.. مش القص واللزق اللي الاخوان طلعوه، وأما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم”.

وكان الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، قد حل ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة”، في فقرة خصصت لمناسك الحج فيما ذكرت في مقدمة الفقرة أن الأجيال الجديدة من الشباب تطرح تساؤلات مختلفة عن الأجيال السابقة.

وكان ضمن الأسئلة التي طرحتها على الدكتور رسلان: “لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لا يعجب الطفل، فمثلا لو طفل سأل والده لماذا لانؤدي فريضة الحج “أونلاين” أو بتقنية الميتافيرس، وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم، فكيف يجب أن يكون رد والديه؟”.

وقال الدكتور أسامة رسلان ردا على ذلك: “لا بد أن تكون الإجابة ممنطقة، ونحن لا نمانع من الرد على أية أسئلة غير تقليدية، حتى وإن بدت أنها خارج النص لأننا ببساطة عاوزين عقول بتفكر”.