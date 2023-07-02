أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جدلا واسعا بعد طرحها تساؤل للفتيات حول الارتباط وشبهت خلاله الرجل بالخروف.

ونشرت رضوى الشربيني صورة لها عبر حسابها في الفيسبوك وارفقتها بسؤال حيث قالت مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والذي دائما تثير الجدل لاهتمامها الزائد بالمرأة وقضايها ولا تهتم لأمر أحد من الرجال فهي دائما تصر على حماية المرأة من الرجل.

بدأت رضوى الشربيني مسيرتها الإعلامية على التليفزيون المصري، حيث قدمت أول برنامج إعلامي لها أنا مصر على شاشة التليفزبون المصري، ثم انتقلت رضوى الشربيني لقناة المحور لتقدم برنامج للسيارات باسم Auto Car، وبعدها انتقلت لمجال الفن بالتعاون مع المخرج شريف هشام برنامج فني على شبكة تليفزيون العرب ياسم يروباجندا تي في، وكانت رضوى الشربيني تقدم في البرنامج الريبورتاجات، ثم في قناة الرأي الكويتية قدمت رضوى الشربيني عدد من حلقات برنامج مزازيك

وقدمت رضوى الشربيني أول حلقة ببرنامج هي وبسعلى قناة سي بي سي سفرةفي 7 سبتمبر 2017، حيث يعتبر برنامج رضوى الشربيني هي وبس هو البرنامج الأشهر لها، وتستمر رضوى الشربيني في تقديم برنامج هي وبس حتى الآن.