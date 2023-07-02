أفادت مصادر صحفية بأن الهلال‬⁩ يسعى للتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا البرتغالي جواو ماريو، صاحب الـ 30 عام .

وقال موقع todofichajes، “أن الهلال أحد الأندية الأكثر نجاحًا في المملكة وآسيا مُهتم بالتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا جواو ماري.”

وأكد الموقع أن المفاوضات بين الزعيم واللاعب لا زالت جارية، لافتًا أن ماري لن يطلب أموال كثيرة من أجل انتقاله.

يُذكر أن صاحب الـ 30 عامًا يلعب حاليًا لصالح نادي بنفيكا البرتغالي، وسبق وأن لعب مع نادي إنتر ميلان وسبورتينغ لشبونة ونادي فيتوريا سيتوبال كما أنه لعب أيضًا مع منتخب البرتغال لكرة القدم.