ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصرف الفنان المصري أحمد سعد عندما رفض إجراء أي مقابلات إعلامية ورفضه الوقوف أمام الكاميرات، عقب حفله ضمن المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس.

وعلّق أحمد سعد على الجدل والغضب الذي أثاره بين الإعلاميين والصحفيين خلال تصريحات إعلامية تونسية، قائلا :” إنه لم يتعاقد على إجراء أي لقاءات مع الجهة المنظمة.”

وأضاف: “وجود جهات الإعلام للحصول على حديث معي أمر يسعد قلبي، أنا بحب الإعلام، وحينما غادرت الحفل بعد انتهاءه كان لأنني لم اتفق على أي لقاءات.”

ولم يُوضع للموقف الذي أثار ضجة واسعة حد، حيث نشبت مشادة كلامية بين أحمد سعد ومنظمة المهرجان أثناء المؤتمر الصحفي للحفل.

وقال سعد بغضب للمنظمة خلال الفيديو: “اسكتي لو سمحتي، عشان أنتِ ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكِ علاقة بالحفلات.”

لتستمر المشادة وترد الأخيرة تاخد قائلة :” تاخد 80 ألف دولار وتخرج ومتحترمش الشعب التونسي، أومال جاي ليه الصحافة التونسية رائدة في كل مكان، امرأة تونسية عاملة مهرجان، وتقول لها اسكتي أنتي، لا يا بابا بقولك مش تسكت لك دي امرأة تونسية حرة.”