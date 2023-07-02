ظهر لاعب الهلال ميشيل ديلجادو وهو يقوم بفعل مقلب بسيط في محمد العويس وحبيب الوطيان، أثناء مغادرة بعثة الفريق إلى النمسا؛ لبدء المعسكر التحضيري، لمنافسات الموسم المقبل.

وخدع ميشيل زملائه عندما قال لهم أنه سيلتقط صورة، وبينما كانوا مستعدين لالتقاط الصورة فاجئهم بأنه فيديو ليجهش الوطيان والعويس بالضحك .

وغادرت بعثة الزعيم صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالرياض، تحت إشراف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، وذلك لبدء المعسكر التحضيري، لمنافسات الموسم المقبل.

وشهدت قائمة الهلال تواجد 3 محترفين أجانب فقط، وهم موسى ماريجا وأندريه كاريلو، وميشيل ديلجادو، مما يعني انضمام الثلاثي البرازيلي ماتياس بيريرا، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وجوسافتو كويلار، إلى قائمة الراحلين عن الفريق بجانب أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو.