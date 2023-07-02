كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأفادت الجامعة بأن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 ذو الحجة من الشهر الجاري، وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445هـ،. بينما المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين تنطلق حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم ، وتستمر حتى يوم الأحد 19 محرم من الشهر نفسه .

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز عبود عسيري أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون عبر البوابة الإلكترونية على رابط الموقع .