كشف مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي خورخي ماس، أن إدارة ناديه ظلت في مفاوضات مكثفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

وقال ماس ، اليوم الأحد : “عقد ميسي سيكون بين 50 إلى 60 مليون يورو سنويًا، حيث إننا بدأنا التفكير في ضمه إلى ميامي منذ 2019، وهي مدينة عالمية آخذة في الارتفاع، نريد من الناس عندما يفكرون في كرة القدم في الولايات المتحدة أن يفكروا في ميامي” وفقا لصحيفة “آل باييس” الإسبانية.

وتابع: “قضينا 3 سنوات ونصف السنة في مفاوضات بشكل مكثف، قمنا بمحادثات عديدة مع والده خورخي، لقد تحدثنا في برشلونة وميامي وروزاريو وقطر، حيث قضيت كأس العالم بأكمله في قطر أشاهد الأرجنتين”.

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