أكد الدكتور وليد الزامل ، أستاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، إن مدينة الرياض، شهدت تحولات كبيرة، منحتها لقب عاصمة التصميم، كما جعلتها في مصاف المدن العالمية.

وقال الزامل أن مدينة الرياض لها توجهات للتحول على أنها تكون مدينة عالمية، وكل الخصائص التي تتعلق بالمدن العالمية متواجدة بها، فهي تجذب العديد من الأشخاص، سواء في الداخل أم على مستوى العالم فقد أصبحت مقصدا تجاريا وسياحيا واستثماريا هاما.

وأضاف أن البنية التحتية في مدينة الرياض، تؤهلها على أن تكون مدينة في مصاف المدن العالمية، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات العالية، وما إلى ذلك.