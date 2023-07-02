كشفت فنانة جزائرية تفاصيل صادمة عن حياتها مع زوجها الذي تزوجته بعد 40 يوم زواج.

وحررت الفنانة “أ. ح” محضرا تتهم فيه زوجها المصري بالاعتداء عليها وتعذيبها منذ زفافهما.

وذكرت البالغة من العمر 32 عاما أن زوجها البالغ من العمر 39 عاما يحجزها داخل المنزل، وحرمها من حقوقها الشرعية مؤكدة أنها ما زالت عذراء.

وأضافت أنها تعرفت على زوجها في مصر الذي أدعى أنه يعمل في شركة بيترول، وتقدم للزواج منها، وبعد الزواج عملها بطريقة غير إنسانية، واكتشفت أنه عاطل عن العمل.

وأكدت أن زوجها يتعاطى المواد المخدرات طول اليوم ولا تعرف مصدر الأموال التي يشتري بها المخدرات، مضيفة أنها طلبت منه أن يعطيها حقوقها الشرعية رفض وابتعد عنها.