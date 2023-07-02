نٌقل هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة.

وكان هنيبال القذافي قد أعيد إلى السجن قبل فترة، بعد نقله بشكل عاجل إلى مستشفى “أوتيل ديو” في العاصمة اللبنانية بيروت إثر تدهور صحته؛ جراء تمنعه عن تناول وجبات الغذاء الأساسية.

يذكر أن القضاء اللبناني، يتهم نجل معمر القذافي بـ “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.