تشهد فرنسا أعمال شغب جماعية منذ عدة أيام على خلفية وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة يوم الثلاثاء الماضي أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وذلك بعد رفضه تنفيذ مطالبهم.

ودفعت هذه الاضطرابات البعض للسطو على بعض المحلات وسرقة بعض الأغراض منها، ومن وسط هذه المشاهد المضطربة لفتت فتاة أنظار العديد إليها أثناء مشاركتها في عملية السطو.

وظهرت الفتاة وهي تجري ومعها بعض الملابس التي سرقتها أثناء مشاركتها في السطو على إحدى محلات zara في فرنسا، بينما ضحك البعض ممكن حولها من طريقتها في الهروب.

يذكر أن الداخلية الفرنسية اعلنت اعتقال 719 شخصا ليلة السبت، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام، عقب مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص الشرطة.