أبهرت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، العالم في خدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج هذا العام، خاصة بعد عودة أعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وسلطت قناة “سي إن إن” الضوء على نجاح موسم الحج هذا العام، قائلة: “السعودية أبهرت العالم بأسلوبها في إدارة حشود مليونية”.

يذكر أن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج نجحت في تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، والخدمية، والمرورية بما يتوافق مع أعداد الحجاج لهذا العام التي بلغت 1,845,045 حاج.