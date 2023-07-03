بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم 50826 موظفا وموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

و شكل الذكور المتقدمون بالاستقالات النسبة الأعلى من عدد الاستقالات بـ28291 موظفاً، بنسبة 55.6 %، مقابل تقديم 22535 موظفة استقالاتهن.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين، الذين تقدموا باستقالاتهم 50042 موظفا وموظفة مشكلين نحو 98.5 %، منهم 27792 ذكرا و22250 أنثى.

فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تقدموا باستقالاتهم من المنشآت المسجلة في التأمينات 784 موظفا، مشكلين 1.5 % من إجمالي عدد

المستقيلين في العام الماضي.