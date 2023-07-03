أعلن الديوان الملكي أمس وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشفت بعض اللقطات تحرك موكب تشييع جثمان سمو الأمير في حزن وصمت عمّ أرجاء المدينة، حيث أن صلاة الجنازة كانت بعد صلاة العشاء يوم أمس في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

يُذكر أن الأمير طلال رحمه الله، تولى رئاسة نادي الاتحاد في الفترة بين عامي 1974 و1981، قبل أن يترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985.

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