أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس أن الشركة تستهدف إبرام إتفاقية شراء طائرات ضيقة البدن في وقت قريب.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إطلاق التصميم الثاني للهوية البصرية لطائراتنا خلال شهر نوفمبر المقبل وتستعد لإطلاق أولى الرحلات التجارية في منتصف عام ٢٠٢٥م.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض” قد أعلن في وقت سابق أن الشركة تجري محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ بخصوص طلبية كبيرة من الطائرات الضيقة البدن، كاشفاً عن أن طيران الرياض تبحث اتفاقيات المشاركة بالرمز.