نجح فريق جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة الصحي في انقاذ حياة حاجة في العقد السادس من العمر تعاني ألم شديد بالبطن نتيجة إصابتها بورم سرطاني في القولون .

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المريضه حضرت للطوارئ عن طريق الهلال الأحمر تعاني من آلام شديدة بالبطن وبعد عمل الفحوص اللازمة تبين وجود انسداد بالأمعاء وعلى إثر ذلك تم إجراء الفحوصات المخبرية و الإشاعات اللازمة للمريضه التي بينت وجود كتله فالقولون الأيمن.

وعلى الفور تم تشكيل فريق جراحي وتم استئصال القولون الأيمن وإعادة توصيلة بالمنظار الجراحي ،وأثناء إجراء العملية الجراحية بينت تحاليل الأنسجة وجود ورم سرطاني من الدرجة الثانية وكذلك تبين خلو أطراف القولون من الورم وعدم انتشار الورم للعقد اللمفاوية المجاورة وتم معاينة المريضة بعد العملية حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي تتمع بصحة جيدة.