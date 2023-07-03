كشف معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها، للعمل في (شركة المراعي)، براتب يصل (7,300 ريال).

وأوضح المعهد أن التخصصات المطلوبة كالتالي:

1- تقنية الإنتاج الغذائي.

2- تقنيات المزارع.

3- صيانة معدات الإنتاج.

4- المحاسبة.

5- المبيعات.

6- سلاسل الإمداد.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة %75 فأعلى (مسار علمي).

2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة %60 فأعلى.

3- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

6- اجتياز الفحص الطبي.

وأشار إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/12/15هـ الموافق 2023/07/03م، من خلال الموقع .