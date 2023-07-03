على خطى قثيارة الشرق الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده خلال السبعينات والثمانينات ومطلع التسعينات في التنافس على خطف نجومية الأغنية السعودية.

ظهرت فتاتان شاباتان لتنافس على نجومية الأغنية واخترنا أغاني القامتان السعودية في الفن الأصيل لخطف الأضواء .

المطربة الشابة غزلان اختارت أن تشق طريقها بأغاني محمد عبده، فيما اختار الشابة الملقبة نفسها بـ أروى السعودية طلال مداح وما بين سويعات الأصيل ومن بادي الوقت وغيرها من الأغاني الخالدة لنجمي الطرب السعودي.