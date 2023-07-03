توفي اليوم الاثنين الفنان المصري الشاب أحمد قنديل بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 36 عاما، وذلك بعد 7 أشهر فقط على وفاة والدته.

وأعلن الفنان كريم عبد الجواد، وفاة أحمد قنديل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

وكان الفنان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي.

يذكر أن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.