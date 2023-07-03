تلقي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، المعار لغالطة سراي التركي، عرضًا مغريًا للانتقال إلى دوري روشن.

وقال الصحفي الرياضي نيكولو شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، اليوم الاثنين، إن “إيكاردي تلقى عرضًا جذابًا للغاية من أحد الأندية السعودية، إذ قدَّموا للمهاجم الأرجنتيني عرضًا لمدة 3 سنوات سيضمن له دخلًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا”.

وأشار إلى أن إيكاردي يستهدف استكمال مسيرته في أوروبا، على الرغم من “العرض السعودي المغري الذي وصل إليه” على حد قوله.

وكان إيكاردي، انضم لصفوف غالطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.