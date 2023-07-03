أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل، بمواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.

وتطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.