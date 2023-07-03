أجرت شركة مطارات الرياض تعديلا بأسعار مواقف سيارات مطار الملك خالد.

وتم تعديل الأسعار من 5.5 للساعة إلى 10 ريال بالساعة وبحد أقصى 130 ريال لليوم.

وأوضح مطار الملك خالد أن رسوم مواقف الفترات القصيرة الأقرب لصالات السفر هي 10 ريالات للساعة، وتصل إلى 130 ريالا كحد أقصى في اليوم الواحد، بينما تعرفة مواقف الفترات الطويلة 10 ريالات للساعة و80 ريالا كحد أقصى في اليوم.

وأشار إلى أن تعرفة المواقف الدولية هي 10 ريالات للساعة، و130 ريالا كحد أقصى في اليوم، و40 ريالا لكل يوم بعد مرور 48 ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن قيمة خدمة استلام وتسليم سيارة العميل عند بوابات السفر الدولية والداخلية 2 و3 و4 و5 أمام الصالات 115 ريالا، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل أمام الصالات وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال، وقيمة خدمة استلام سيارة العميل بالمواقف وتسليمها بالمواقف 57.50 ريال.