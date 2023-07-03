تلقى شاب مصري الجنسية صدمة حياته، بعد وفاة زوجته العجوز عن عمر يناهز الـ 80 عاما، بسبب وصيتها.

و‏بعد وفاة السيدة العجوز، وجدوا في وصيتها أنها قررت التبرع بجميع أموالها وقدرها ٣٩ مليون باوند للجمعيات الخيرية للقرية التي ولدت بها.

وصدم الشاب عند مطالبته بالميراث من زوجته المتوفاة، بعدما تبرعت بكل ما تملك للجمعيات الخيرية.

وكان الشاب المصري محمد المحمدي، 35 عاماً، تعرف على البريطانية آريس جونز، 80 عاما، التي كانت تعمل مدققة لغوية بوزارة العدل في بلدها، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال في تصريحات سابقى إنهما شعرا بالارتياح والحب، فخططا للزواج ولم يعبئا بالاختلاف الكبير والواسع بينهما.