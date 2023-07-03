أثار حادث مدينتي في مصر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث وجهت الاتهامات لضابط شرطة بدهس امرأة وإصابة آخرين.

ومن جانبها أوضحت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الأمر، ونفت صحة منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن ضابط هو مرتكب حادث الدهس في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات.

وكانت امرأة لقيت مصرعها إثر حادث دهس داخل إحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة “مدينتي”، وزعم مشطاء تورط ضابط شرطة في الحادث بعد مشادة كلامية بينه والمجني عليها.