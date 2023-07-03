أشاد الناقد الرياضي، سعود الصرامي، بمقدرة صندوق الاستثمارات العامة على جذب العديد من اللاعبين.

وقال الصرامي :”هات اذنك الهلال يهزم تشيلسي بطل أوروبا و العالم وينتزع كوليبالي الإتحاد يكسب ريال مدريد بطل

أوروبا والعالم ويتعاقد مع بنزيما، والأهلي يتعاقد مع حارس القرن في السنغال وأفريقيا ميندي النصر يضم بروزفيتش النجم العالمي الكبير”فشكراً لجودة المحترفين يا صندوق الاستثمارات”.

يذكر أن وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%.