تمكنت السلطات اليمنية، في محافظة مأرب شمال البلاد من ضبط خلية تابعة للحوثيين مكلّفة بزراعة عبوات ناسفة، بعد عمليات رصد وتتبع لتحركات أفرادها.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن قوات الأمن الخاص، نجحت في ضبط أفراد خلية تابعة للحوثيين، تهدف إلى زرع عبوات ناسفة في الطرق العامة والمواقع الحيوية في مأرب وتفجيرها عن بعد، لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضافت أنه تم ضبط أفراد الخلية الثلاثة، أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة، في الطريق الفرعية المؤدية إلى مديرية حريب، المتفرعة من الخط الدولي، مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية.

وأكدت أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية، وسُجّلت اعترافاتهم الأولية، متضمنة أعمالهم الإرهابية التي نفذوها وأسماء قيادات الحوثيين المتورطة في تجنيدهم.