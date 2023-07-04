قام شاب بريطاني بتصرف غريب، حيث حاول فتح باب طائرة أثناء رحلة طيران من كرواتيا إلى لندن

وقفز السائح البالغ من العمر 27 عامًا، وهو ملاكم بريطاني محترف، من مقعده قبل لحظات من إقلاع الطائرة خلال رحلة “راين آير”، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وظل الشاب البريطاني داخل الطائرة بعنف وألقى نظارته الشمسية قبل أن يشير إلى راكب آخر، وتحرك نحو الممر ليقف أمام مضيفة طيران ويحاول شق طريقه عبر الطائرة وهو يصرخ: “افتح الباب، افتح الباب”، وسط حالة من الفزع داخل الطائرة.

وأشارت وسائل الإعلام الكرواتية إلى أن المتهم اعتدى جسديًا على ضباط الشرطة، وزُعم أنه حاول إصابة نفسه في سيارتهم وفي المستشفى.